Megabox, a Pesaro arriva Cuneo. Dijkema: «Siamo in un buon momento ma serve il calore del pubblico»

PESARO - Dopo il bel successo e il bagno di folla nel week-end dell'Epifania, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo domenica 14 gennaio alle 17 nuovamente al PalaMegabox con la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo nell’incontro valido per la terza giornata di ritorno del campionato femminile di serie A1. Nell'ultimo turno la Megabox ha battuto in quattro set il Volley Bergamo 1991 ed ha agganciato al sesto posto la Wash4Green Pinerolo a 21 punti. Quanto a Cuneo, domenica scorsa è stata superata in tre set nella trasferta proibitiva sul campo della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ed è undicesima a 13 punti, 4 in più della penultima, la Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Il programma della giornata vede le avversarie dirette delle tigri nella corsa verso i play-off tutte in trasferta: Pinerolo a Novara, Firenze (ottava a due lunghezze) a Bergamo e Roma (nona a -3) a Busto Arsizio.

I canali

L’incontro sarà diffuso in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv).

Dijkema: «Due vittorie importanti»

L’emittente pesarese Radio Incontro trasmetterà la radiocronaca della partita sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13 DTT) trasmetterà la differita martedì 16 gennaio alle 22.

Così presenta la partita la palleggiatrice della Megabox Laura Dijkema: «Siamo in un buon momento, abbiamo conquistato due vittorie importanti in questo girone di ritorno e questo ci ha dato molta fiducia in noi stesse. Contro Cuneo sarà un’altra partita molto importante per noi, nella gara di andata abbiamo vinto ma è stato un incontro molto difficile, e mi aspetto una cosa simile anche domenica. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico, perché noi dobbiamo continuare a spingere».