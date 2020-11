Il Fano volta pagina, esonera Alessandrini e sceglie Destro

FANO - E' Flavio Destro, piemontese d'origine ma ascolano d'adozione, il nuovo allenatore dell'Alma Juventus Fano, che in mattinata aveva esonerato il senigalliese Marco Alessandrini, reduce da una preoccupante serie di sconfitte, l'ultima domenica a Ravenna, che avevano portato la squadra granata all'ultimo posto del girone B della serie C. Alessandrini aveva preso il timone del fano durante la scorsa stagone, portando la squadra alla salvezza. Confermato dalla nuova dirigenza, non era però riuscito, almeno fino a ieri, a raccogliere i risultati sperati. Flavio Destro invece aveva guidato, fino al gennaio scorso la Fermana, prima in serie D e poi in C, per circa quattro stagioni.

