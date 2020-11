Marchigiane, quanto è difficile fare gol. Ne segna uno solo la Vis, le altre rimangono tutte a digiuno

ANCONA - Si segna a ripetizione in serie A (anche troppo...), tanti gol anche negli altri campionati quasi a voler dimenticare la difesa, pochi sussulti invece in serie C e in particolar modo per le formazioni marchigiane. Che è successo ieri? Tenetevi forte: un gol fatto dalle "nostre", tre subiti. Esulta solo la Vis Pesaro che ha superato al "Benelli" il Gubbio, reti bianche per la prima di Zironelli per la Samb a Bolzano contro il Sudtirol e poi i dolori: la Fermana perde 1-0 in casa contro il Carpi, disco rosso per il Matelica al cospetto della Virtus Verona e nuovo stop per il Fano che si arrende (1-0) al Ravenna. Come dire che se in serie A i gol sono immancabili, per le marchigiane sono un vero e proprio optional.

