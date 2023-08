L'Ascoli conferma il laterale Samuel Giovane: «Grande emozione, pensavo solo ai bianconeri»

ASCOLI - Gradita confema in casa bianconera: l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver rinnovato con l’Atalanta il prestito di Samuel Giovane, che vestirà la maglia bianconera anche per la s.s. 2023/24.

Giovane torna all’Ascoli arricchito dall’esperienza al Mondiale d’Argentina con l’Italia Under 20, che ha dovuto arrendersi in finale all’Uruguay. Terzino sinistro e centrocampista centrale, lo scorso anno ha collezionato con l’Ascoli 25 presenze fra Coppa e Campionato in una stagione positiva e in crescendo. Il Club bianconero "accoglie con un caloroso bentornato Samuel e gli augura di proseguire il proprio percorso di crescita consacrandosi nel campionato cadetto".

«E’ una grande emozione - ha spiegato Giovane - l’anno scorso mi sono trovato benissimo ed era mio desiderio tornare a giocare con questa maglia.

Tutta l’estate sono rimasto in contatto con molti miei compagni, abbiamo legato e sento che c’è un grande rapporto di amicizia, chiedevo loro com’era la squadra, com’era l’allenatore. Non c’è stato un momento in cui ho pensato di non tornare ad Ascoli perché il mio desiderio era di fare un’altra stagione qui, mi sono trovato benissimo con la città, con i tifosi e i compagni, stavo solo aspettando che le due società trovassero l’accordo. Col Mondiale Under 20 è stata un’esperienza fantastica, abbiamo sfidato squadre molto forti, è stato un peccato perdere la finale, ma torno a casa con l’esperienza e con un tipo di calcio diverso che non conoscevo.Metto sempre i miei obiettivi dopo quelli della squadra, voglio fare bene qui, aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, l’importante è dare tutto”.

Sulla scelta di vestire ancora la maglia bianconera ha certamente influito la love story con la giovane ascolana Melissa: “La mia storia con Melissa è iniziata da poco, sto molto bene con lei e un po’ sicuramente ha influito sul mio ritorno, ma, tralasciando questo aspetto, volevo tornare a tutti i costi a giocare per questa maglia perché, oltre a lei, ho conosciuto tante persone speciali che mi hanno dato molto e voglio ripagare questa fiducia”.