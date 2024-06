PERGOLA - Due fette di pane è quanto mangia in mensa un bambino di 4 anni che frequenta la scuola materna. I genitori per risolvere la situazione si sono rivolti a due pediatri: «Nostro figlio, come certificato dai pediatri è inappetente – spiegano i genitori - e per questo in mensa si limita a due fette di pane. La pasta con il sugo non riesce a mangiarla.

La richiesta

«L’abbiamo richiesta semplicemente in bianco ma purtroppo sembra proprio non sia possibile». I due certificati risalgono a marzo, un terzo lo manderà il legale della famiglia in queste ore: «Li abbiamo inviati al Comune e alla dirigente scolastica. Viene prescritto dieta in bianco. Siamo stati quindi convocati in Comune, dove ci è stato detto che quella di mio figlio non sarebbe una patologia. Sembrerebbe non vogliano sconvolgere il menù per un bambino. Eppure per celiaci e bambini con altre patologie si interviene. Ora con l’avvocato invieremo un terzo certificato medico perché a questa situazione va posto rimedio. Nostro figlio è da settembre scorso che mangia appena due fette di pane e non è giusto anche perché la mensa la paghiamo regolarmente».

I genitori hanno incontrato la sindaca Simona Guidarelli e il vice Graziano Ilari: «Massima disponibilità e comprensione. Senza entrare nei dettagli del caso specifico, la mensa garantisce sempre le sostituzioni ai pasti in quei casi in cui i documenti ne certificano la necessità. Abbiamo una commissione mensa, di cui fa parte anche la nutrizionista dell'azienda sanitaria, che segue con grande attenzione i menù. Il Comune si attiene alle linee guida tecnico operative specifiche per le diete speciali ricevute dall’azienda stessa, in base alle quali possono essere distribuiti pasti diversi rispetto a quelli previsti nel menù, nel caso di bambini che presentano specifico certificato medico o nel caso che vi siano specifiche esigenze culturali.



La documentazione



«Dopo l’incontro di pochi giorni fa pensavo la situazione fosse compresa e che sarebbe arrivata a breve la documentazione corretta. Il personale si sarebbe subito organizzato. La richiesta espressa in modo generico non poteva purtroppo essere accolta».