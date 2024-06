Roberta Morise torna sui social dopo il parto ma resta in ospedale: «Vinceremo noi»

Roberta Morise, 38 anni e lo chef stellato Enrico Bartolini, 44 anni, lo scorso 24 maggio sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Gianmaria. Il figlio della coppia è nato al Mangiagalli di Milano. La 38enne ancora oggi è ricoverata, in ospedale dove ha partorito, insieme al bambino. Cosa sia successo a mamma e figlio non è chiaro ma Roberta Morise continua a ringraziare lo staff medico presente durante il parto (che pare abbia salvato la sua vita e quella del piccolo Gianmaria).

In ospedale

«Stiamo ancora lottando ma vinceremo noi», aveva scritto nei giorni scorsi la conduttrice su Istagram.

A distanza di qualche giorno di silenzio, l'ex fidanzata di Carlo Conti è tornata sui social e ha fatto intendere ai suoi follower che si trova ancora in ospedale.

Non sono giorni semplici per Roberta Morise che sta cercando di affrontare questo momento estremamente delicato con forza e coraggio. La conduttrice di origini calabrese ha infatti pubblicato nelle sue ultime Instagram stories uno scatto che mostra un vassoio di dolci che ha ricevuto direttamente in camera. «La nostra caposala dal cuore enorme», ha scritto Roberta Morise su Instagram.

Il matrimonio

Le nozze tra Enrico Bartolini e Roberta Morise si terranno il prossimo 31 agosto. Non a caso il matrimonio sarà celebrato in Toscana all'Andana Resort, dove Enrico Bartolini ha il suo ristorante stellato «La Trattoria» e dove si sono visti per la prima volta.