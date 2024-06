Terremoto Ancona per l'iscrizione alla Lega Pro: tremano i dorici. Ecco cosa sta accadendo

ANCONA L'Ancona sarebbe a rischio iscrizione per la prossima Lega Pro 2024-2025. La notizia, un fulmine a ciel sereno, ha iniziato a prender forma dall'ora di pranzo di oggi (4 giugno). A mezzanotte c'è la deadline per consegnare tutta la documentazione necessaria.

Cosa manca

Condizionale d'obbligo, ma dai primi riscontri non risulterebbero ancora pagati - si attendeva il versamento per questa mattina - i compensi ai tesserati per quel che concerne le mensilità di marzo e aprile da parte della società del presidente Tony Tiong. Nel contempo, il responsabile della comunicazione Paolo Papili ha rassegnato le proprie dimissioni. Anche il sindaco Daniele Silvetti si sta muovendo in prima persona per risolvere la situazione.

Gli scenari più negativi

Allo stato attuale la dirigenza biancorossa, insieme a mister Roberto Boscaglia, si trova nella sede di via Schiavoni. Da Tiong nessuna risposta, almeno fino alle 16.30.

Se la posizione non dovesse essere sanata si aprirebbero due scenari. Qualora l'Ancona non dovesse entro il termine della mezzanotte presentare la domanda lascerebbe uno slot libero che verrebbe preso per riammissione dalla Recanatese. In caso di domanda presentata ma rigettata (entro il 12 giugno tra ricorsi e vari della Covisoc) sarebbe il Milan U23 in vantaggio. L'auspicio di tutti i tifosi è che queste eventualità non vengano prese in considerazione.

+++ SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO +++