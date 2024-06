Stipendi pagati, sistemati gli adempimenti fiscali: Ascoli, consegnata la domanda di iscrizione

ASCOLI - Un passo alla volta sperando di mettere a posto tutti i tasselli. Dopo avere pagato gli stipendi ai calciatori nella giornata di ieri questa mattina l'Ascoli ha ultimato e consegnato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di calcio di Serie C e ha provveduto agli adempimenti fiscali.

La nota del sindaco Fioravanti

"L'Ascoli Calcio ha formalizzato l'iscrizione al campionato di Serie C 2024/25. Un impegno mantenuto attraverso uno straordinario lavoro di squadra da parte dell’intero territorio. La retrocessione ha rappresentato un dramma sportivo per la comunità, ma da parte di tutti c’è stata volontà di rialzare subito la testa. Grazie alla sinergia tra il sottoscritto e l’attuale società bianconera, e con il fondamentale sostegno economico degli imprenditori locali, che ancora una volta hanno concretamente e fattivamente mostrato grande amore e interesse per le sorti del glorioso club bianconero, si è provveduto ad adempiere all’iter burocratico per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Sono felice che la società e patron Massimo Pulcinelli abbiano ottemperato alla scadenza, rispettando gli impegni presi con me e con la città. Ora si continuerà a lavorare sulla cessione della società, nell’ottica, anch’essa condivisa da tutti gli attori in campo, di garantire il miglior futuro possibile all’Ascoli Calcio".