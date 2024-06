SENIGALLIA Guardie armate da giovedì a domenica, 24 ore su 24, in otto punti sensibili della città in occasione del raduno europeo delle Harley-Davidson. «Abbiamo affidato ad una ditta specializzata il servizio di vigilanza armata e non armata – spiega il sindaco Massimo Olivetti – sia notturna che diurna, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, per consentire il regolare svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza delle motociclette, che hanno un elevato valore economico e che verranno esposte nelle varie zone della città».



La mappa



Gli obiettivi sensibili dove verrà attivato il servizio sono il vallato della Rocca Roveresca, piazza del Duca. piazza Manni, il parcheggio dell’ex Sacelit Italcementi, piazza Simoncelli, Foro Annonario, il parcheggio del Foro Annonario e piazza Garibaldi. La presenza delle guardie giurate sarà una rassicurazione anche per il pubblico dell’evento e per le attività presenti nelle zone interessate. Per questo servizio il Comune ha stanziato 37.917,60 euro a cui si aggiungono 34.894,44 euro per il servizio di security, affidato ad un’agenzia di vigilanza privata, sempre per garantire il regolare svolgimento dell’evento. Sarà garantito in tutta l’area interessata dalle iniziative, compresa la zona del lungomare Marconi e Alighieri. Queste somme stanziate trovano copertura nel capitolo di spesa relativo agli eventi e manifestazioni per l’accoglienza turistica, incrementato nell’ultima variazione di bilancio. Sono inoltre previsti circa 700 volontari di protezione civile, che si alterneranno nei quattro giorni del raduno al servizio della cittadinanza. A coordinarli, in cabina di regia, ci sarà la protezione civile regionale. Un coordinamento è previsto anche tra forze dell’ordine, presenti con dei rinforzi per garantire la sicurezza di tutti. Intanto proseguono gli allestimenti degli stand mentre è scattato il conto alla rovescia per il raduno. Si prevedono 50mila presenze. Nei giorni scorsi il sindaco ha firmato, inoltre, l’ordinanza con cui vieta contenitori in vetro e lattine oltre a limitare a cinque gradi la gradazione consentita per gli alcolici nelle zone interessate dall’evento, dalle 10 alle 3 di notte. «Ci sarà una notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori – spiega il sindaco - con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande. Abbiamo introdotto alcuni divieti per prevenire eventuali problematiche». E’ stato messo in conto l’abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande e, avendo vietato vetri e metalli, il Comune intende evitare che questi possano essere, eventualmente, utilizzati come strumenti atti ad offendere.



Limitare i rischi



«Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche – conclude il primo cittadino - può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche per l’incolumità delle persone nell’area della manifestazione. Per questo motivo abbiamo deciso limitatamente alla somministrazione di limitare la gradazione consentita a 5 gradi». Viene fatta un’eccezione per il servizio al tavolo o al bancone, svolto da parte degli operatori economici che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande.