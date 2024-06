MILANO «Ancona-Ascoli è un derby spettacolare che ritroviamo in Serie C. Sarà una delle partite più belle del nostro campionato. Riuniamo grandi piazze, grandi città, sfide storiche: sono la raffigurazione dell’intero paese». Strizza l’occhio alle Marche il presidente della Lega Pro Matteo Marani in vista della prossima stagione. Lo fa a margine del Galà della Serie C celebrato ieri sera alla Triennale di Milano alla presenza di tanti ospiti come i numeri uno di Figc e Lnd Gabriele Gravina e Giancarlo Abete, il vicepresidente di Lega Gianfranco Zola e in collegamento da Coverciano il ct Luciano Spalletti (ex Ancona nella stagione 2001-2002), il difensore Giovanni Di Lorenzo e l’ex capitano azzurro Giorgio Chiellini. Ha sfilato il gotha del calcio italiano: Marotta, Giuntoli, Galliani, Buffon, Tardelli, Zambrotta, Sacchi, Cairo, Percassi, Protti. I fratelli di Davide Astori che lo hanno ricordato. Giusto per citare qualche nome.

«La tv non toglie pubblico».

Marani si è focalizzato perlopiù sul discorso pubblico-orari-televisioni, spesso criticato dalle tifoserie, esprimendo la sua idea: «Questa C ha un grande valore. Siamo riusciti a incrementare i ricavi ma la cosa più importante è che il pubblico sia aumentato del 40%. Tutto ciò è straordinario e sono i numeri a dircelo. Non è vero che se una categoria è più trasmessa in televisione toglie gente dagli spalti. Anzi, la aggiunge». Poi un’altra serie di numeri in riferimento alla partecipazione: «In Lega Pro giocano per il 90% calciatori italiani, abbiamo la più alta rappresentanza di giovani e i big della Nazionale provengono per gran parte dalla Serie C. Possiamo ancora migliorare ma siamo sulla strada giusta». Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo Logo che campeggerà in tutte le manifestazioni ufficiali della Lega Pro: «Simbolo di novità e modernità, rivolto proprio ai giovani». Un aneddoto particolare quello che Chiellini ha dedicato al Comandante Osvaldo Jaconi ringraziandolo per gli anni di Livorno. Jaconi, una leggenda per le Marche, fresco di panchina a 77 anni con la Sangiorgese. A proposito di racconti legati alle Marche, anche Igor Protti - presente tra gli ospiti - ricordando il Rimini di Arrigo Sacchi ha confessato di un ritiro durissimo in Serie C svolto ad Arcevia.

Nocelli, assenza last minute

Per quanto riguarda le società marchigiane, presente il presidente Mauro Bosco (nella foto sotto) della Vis Pesaro (accompagnato dal responsabile dell’area tecnica Michele Menga), membro del Consiglio Direttivo di Lega Pro: «Una bella emozione, siamo ancora qui. La finale playout con la Recanatese è stata molto intensa, tante emozioni e stati d’animo. Speriamo che possa essere lo slancio per fare qualcosa di importante». Nel gran salone della Triennale di Milano, era attesa anche l’amministratrice delegata dell’Ancona Roberta Nocelli, consigliera di Lega. Per lei un’assenza last minute dovuta a motivazioni di natura personale (nessun rappresentante neanche dell’Ascoli). Presenti anche gli ex dorici Francesco Montervino e il Condor Massimo Agostini. Oggi, intanto, la deadline per le iscrizioni. Proroghe solo alle formazioni impegnate nelle semifinali playoff (Avellino, Vicenza, Benevento e Carrarese).

I pareri delle Commissioni

La Covisoc e la Commissione addetta dovranno esprimersi entro il 10 giugno sulla documentazione prodotta dalle società. In caso di verifica positiva, l’iscrizione sarà accolta. In caso contrario, le società respinte potranno presentare ricorso entro le 19 del 12 giugno. Successivamente Covisoc e Commissione dovranno riesprimersi entro le successive 24 ore. Qualora neanche in questo caso dovesse arrivare il via libera, restano disponibili le strade del Collegio di Garanzia del Coni. In questa prima fase, nell’eventuale graduatoria per la “riammissione” la precedenza va alle squadre B. In questo senso, è già pronto da mesi il Milan che andrebbe ad unirsi a Juventus e Atalanta.