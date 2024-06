Mezzanotte di fuoco, corsa contro il tempo per l'iscrizione alla Lega Pro: ecco i 4 requisiti da rispettare (aspettando Milan U23 e Recanatese)

Mezzanotte di fuoco. Entro le 00.00 di martedì 4 giugno 2024, i club che hanno maturato il diritto sportivo alla partecipazione al campionato di Serie C 2024/25 (11 giugno 2024 per le società di Serie C semifinaliste dei Play Off 2023/2024) dovranno depositare domanda di iscrizione presso la sede di Lega Pro a Firenze. Ma quali sono i requisiti?