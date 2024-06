ASCOLI Avanza il fondo americano e intanto è quasi tutto pronto per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Gli stipendi sono stati pagati, ultimati gli ultimi dettagli, oggi sarà presentata la documentazione, anche perché il termine è proprio quello di oggi ovvero martedì 4 giugno.



Giorni cruciali



Sono stati giorni cruciali questi appena trascorsi in casa del Picchio. Dopo giorni di lavoro e anche qualche tensione, dovuta allo scotto della retrocessione, alla fine tutto è stato risolto anche grazie al supporto economico, di alcuni importanti imprenditori della città. L'Ascoli oggi presenterà la domanda di iscrizione al campionato, dopodiché sarà la Covisoc ad appurare che sia tutto in regola. Lo scenario che si era presentato subito dopo la retrocessione non era dei più semplici ma fortunatamente ogni tassello sta tornando al suo posto. Una volta presentata la domanda si potrà guardare al futuro passando per la cessione della società. E qui tocchiamo un tasto che potrebbe diventare determinante, nei giorni scorsi si è fatto avanti un fondo americano, come abbiamo già anticipato, adesso la possibilità che sia proprio questo fondo americano ad acquistare le azioni dell'Ascoli sta prendendo sempre più quota, anche perché pare che abbia buone referenze.



La società



Della situazione se ne sta occupando il patron Massimo Pulcinelli che questa volta è sceso in campo personalmente. Un primo incontro c'è già stato, adesso non resta che intavolare una è vera e propria trattativa per far si che il tutto vada in porto quanto prima, visto che c'è una squadra che deve essere costruita totalmente, con scelte che vanno fatte sia a livello dirigenziale che tecnico. Si punta tutto quindi su una nuova proprietà americana, come altre ce ne sono nei tre maggiori campionati italiani, che possa ridare all'Ascoli la possibilità disputare una stagione di primo piano. Se le quotazioni del fondo americano salgono , scendono invece quelle del gruppo di imprenditori di cui fanno parte alcuni del sud Italia e che si era avvicinato all'Ascoli. Le prossime due settimane saranno decisive per il futuro societario dell'Ascoli. Di seguito inizierà il lavoro che riguarda il progetto tecnico ovviamente, qualora il club venisse ceduto, la nuova proprietà dovrà avere il tempo necessario per poter insediarsi e capire come muoversi nella nuova realtà.



Ds e allenatore



Intanto però l'Ascoli dovrà avere un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, perché appare evidente a questo punto che il tecnico Massimo Carrera anche se contrattualizzato per un altro anno andrà via, perché sarà poi il nuovo direttore sportivo a scegliere l'allenatore e ad occuparsi della costruzione della squadra. Quindi rimettendo a posto i tasselli vediamo che al primo posto c'è l'iscrizione al campionato. Deve avvenire entro e non oltre la giornata di oggi. Ultimi dettagli per poi presentare la documentazione, ma quello che conta più di tutto è che sono stati pagati stipendi e contributi punto primario per superare l'esame. L'altro tassello importante è quello della vendita della società. Il terzo tassello che verrà posto in seguito è quello della costruzione del nuovo Ascoli. Un passo alla volta e ogni cosa sarà messa al suo posto e la nuova squadra potrà finalmente presentarsi ai nastri di partenza pronta a riprendersi quello che ha perso. Non sarà facile risalire in Serie B, ma serve comunque provarci.