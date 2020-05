Biennale per Abascal: «Felice di allenare uno dei club più antichi d’Italia»

ASCOLI - «C’è grande responsabilità perché alleno uno dei club più antichi d’Italia. Sono comunque sereno e ho grande voglia di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo per una città che vive di calcio. Voglio trasmettere la motivazione mia e dello staff ai ragazzi». Queste le prime dichiarazioni dello spagnolo Guillemo Abscal da allenatore dell'Ascoli, rilasciate attraverso i canali ufficiali del club bianconero, dopo aver firmato il nuovo contratto. Abascal, che aveva portato alla vittoria la prima squadra dell’Ascoli nella trasferta di Livorno dello scorso 1° febbraio, guiderà i bianconeri per le prossime due stagioni, oltre naturalmente a quella in corso. Il lavoro del tecnico spagnolo, promosso in prima squadra dalla Primavera, dove ha ottenuto la promozione nel campionato Primavera 1, era già iniziato nelle scorse settimane ma il suo ruolo non era stato ancora ufficializzato.

Ora Abascal pensa alla ripresa del campionato prevista per il 20 giugno: «Tutte le partite saranno uguali, non abbiamo stabilito una tabella di marcia. Sarà determinante l’atteggiamento e quanto il singolo saprà mettersi a disposizione del gruppo, bisognerà vendere cara la pelle. Dobbiamo essere sempre convinti che sarà domani il giorno che potrà migliorarci, mai accontentarci di quanto fatto oggi. Non è stato un momento semplice, dal 4 maggio scorso abbiamo iniziato gli allenamenti online e il fatto di trovarci tutti i giorni, seppur virtualmente, a parlare e a condividere gli allenamenti ci ha aiutato a prepararci verso il ritorno in campo. In questo sono stati bravi i collaboratori e preparatori Salvatori, Artico, Valle e Iuliano».

