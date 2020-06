L'allenatore Dionigi a un passo dalla guida dell'Ascoli calcio

ASCOLI - Davide Dionigi, 46 anni, è a un passo dalla guida dell'Ascoli calcio. La società bianconera dopo avere esonerato dopo le sconfitte con Cremonese e Perugia il giovane allenatore Abascal e incassato il rifiuto di Zanetti a tornare a guidare l'Ascoli sprofondato nella zona playout ha puntato sull'ex calciatore. Il 9 ottobre 2017 Dionigi è diventato allenatore del Catanzaro in sostituzione dell'esonerato Alessandro Erra. In seguito ad alcuni risultati negativi dopo le sconfitte in casa con il Rende 0-1 e in trasferta con il Matera per 2-1, si è dimesso il 6 marzo 2018 con la squadra al tredicesimo posto e da allora non ha allenato più.

