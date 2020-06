Con Ascoli-Cremonese riparte il campionato, Abascal all'esordio al Del Duca

ASCOLI - Riparte la Serie B. Alle 18.30 si gioca Ascoli-Cremonese, recupero della 25a giornata con la diretta su Dazn. La partita, originariamente in programma il 22 febbraio, fu rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria. Sulla panchina c’è l’esordio al Del Duca del tecnico spagnolo Giullermo Abascal che durante la lunga sosta causata dal Covid ha sostituito Roberto Stellone. «Se ci sono della aspettative vuol dire che qualcuno le ha costruite, ma secondo il mio parere più sono alte, su di me e sulla squadra, e più alto sarà il fallimento -a detto Abascal che ha vinto il campionato di Primavera 2 alla guida dei bianconeri - Le aspettative non si devono combattere, chi ci lavora dentro non ne ha, io lavoro per migliorare e crescere per un domani».

Sarà la prima volta anche per il nuovo direttore sportivo Giuseppe Bifulco, che ha preso il posto di Antonio Tesoro, mentre in tribuna ci sarà il patron bianconero Massimo Pulcinelli che farà gli onori di casa: con lui ci sarà anche il presidente della Lega di B Mauro Balata, accompagnato dall’ex arbitro Carlo Longhi.

Queste la probabili formazioni che scenderanno in campo in un Del Duca a porte chiuse.



ASCOLI (4-3-3): 33 Leali; 2 Pucino, 23 Brosco, 15 Gravillon, 19 Padoin; 30 Brlek, 6 Troiano, 32 Eramo; 38 Morosini, 18 Trotta, 11 Ninkovic. A disposizione: 1 Marcheggiani, 28 Andreoni, 3 Ranieri, 29 Maurizi, 8 Petrucci, 17 Sernicola, 7 Cavion, 35 Costa Pinto, 16 D’Agostino, 32 Intinacelli, 9 Scamacca). All Abascal

CREMONESE (4-3-3): 1 Ravaglia; 15 Bianchetti, 20 Ravanelli, 26 Terranova, 13 Crescenzi; 5 Valzania, 19 Castagnetti, 18 Deli; 33 Parigini, 9 Ciofani, 11 Palombi. A disposizione: 22 Volpe, 12 De Bono, 13 Crescenzi, 14 Mogos, 21 Zortea, 4 Arini, 8 Boultam 10 Gaetano, 6 Gustafson, 27 Celar, 30 Ceravolo). All Bisoli

ARBITRO: Minelli di Varese, assistenti Mastrodonato e Pagliardini, quarto uomo Paterna.

