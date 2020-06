Abascal già all'angolo, l'Ascoli Calcio richiama in panchina Zanetti ma il primo tecnico della stagione si riserva di accettare

ASCOLI - Le due sconfitte contro Cremonese e Perugia alla ripresa del campionato di serie B provocano un terremoto nella società marchigiana. L'Ascoli Calcio ha infatto ufficialmente richiamato mister Paolo Zanetti a riprendere in mano la squadra. Da quanto trapela il tecnico però starebbe valutando l'offerta di un ritorno in panchina. Zanetti era stato sostituito dalla società con Roberto Stallone, sostituito a sua con il terzo mister di stagione Guillermo Abascal, in panchina nelle ultime due sconfitte post Covid.

