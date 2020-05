L'Ascoli riprende ad allenarsi in gruppo, il 20 giugno si gioca

ASCOLI - Con il primo giorno della settimana riprendono finalmente, dopo oltre due mesi e mezzo di stop, gli allenamenti dell'ascoli Calcio, dopo che da circa un mese i giocatori hanno ripreso ad allenarsi da soli, in completa autonomia. D'ora in poi invece la truppa bianconera potrà allenarsi regolarmente in gruppo, sia pure secondo le procedure stabilite a livello nazionale, che dovranno essere attentamente seguite. Agli ordini del giovanissimo tecnico spagnolo, Guillermo Abascal, ci saranno anche sei nuovi giocatori, in arrivo dalla squadra Primavera. Il gruppo bianconero dovrà bruciare le tappe perché il 20 giugno, ma il vcalendario non è ancora definito nel dettaglio, dovrà scendere in campo per affrontare il Perugia al Del Duca a porte chiuse, nella prima giornata di questo stranissimo gran finale del campionato di serie B.

