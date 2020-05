Lo spagnolo Abascal come Ferguson: guiderà tutto il settore tecnico dell'Ascoli

ASCOLI - Un uomo solo al comando dell’area tecnica dell’Ascoli: Guillermo Abascal come Sir Alex Ferguson. Chiaramente fatte le dovute proporzioni per età, esperienza e capacità, visto che Ferguson è stato uno dei più grandi allenatori e manager del calcio. Qualità note quelle del tecnico scozzese che ha guidato il Manchester United, ancora sconosciute quelle dello spagnolo. Comunque sia, Abascal avrà il comando di tutto il settore tecnico bianconero, sia della prima squadra che delle giovanili. Un’idea che il patron Massimo Pulcinelli cullava da tempo e che ora realizzerà. L’allenatore spagnolo pare abbia già sposato l’idea che gli piace eccome, non vede l’ora di iniziare sul campo, chiaramente si orienterà maggiormente sulla prima squadra, ma nel settore giovanile lavoreranno uomini di sua fiducia. Anche il calciomercato si muoverà sotto la direzione di Abascal, sia in entrata che in uscita. Per questo è ipotizzabile che l’arrivo, non imminente, di un nuovo direttore sportivo, che vada a occupare la casella lasciata libera da Antonio Tesoro, sia collegato direttamente alle idee dell’allenatore spagnolo di 31 anni. Di sicuro promuoverà in prima squadra il suo vice Carlos Moreno, il preparatore atletico e quello dei portieri. Intorno ad Abascal ruoterà tutta la parte tecnica del club e il vicepresidente vicario Andrea Di Maso sarà una sorta di supervisore.

