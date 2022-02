La Vuelle prova a ripetere il miracolo sul parquet dell'Armani

PESARO - Domenica di fuoco per la Carpegna Prosciutto Pesaro, di scena al Forum di Assago sul parquet della Armani Exchange Milano, capolista in Serie A e terza in classifica in Eurolega dietro soltanto a Real Madrid e Barcellona. I pesaresi però hanno già sconfitto l'Armani poco più di un mese fa in campionato e proveranno a ripetere quello che è stato un vero e proprio miracolo. Anche stavolta la corazzata di Messina farà ampio ricorso al turnover e avrà tanti assenti per infortunio o per Covid, ma di sicuro farà di tutto per vendicare lo scivolone di Pesaro e per evitare di esserre raggiunta in vetta dalla Segafredo Bologna. Nella Vuelle confermata l'assenza di Camara.

