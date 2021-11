La Carpegna Prosciutto lotta, ma si deve arrendere alla Segafredo Bologna

BOLOGNSA - E' stata una buona Carpegna Prosciutto quella che, dando comunque confortanti segnali di crescita, è uscita sconfitta per 88-75 dal campo dei campioni d'Italia della Segafredo Bologna, reduci da due sconfitte consecutive in campionato e da una in Eurocup. Nonostante la voglia di riscatto dei bolognesi, la Vuelle ha retto molto bene, chiudendo il primo quarto in vantaggio per 21-18 e poi inseguendo da vicino le vu nere, che a inizio secondo quarto avevano sorpassato i pesaresi. Solo nel finale il vantaggio della Segafredo è arrivato in doppia cifra e complessivamente e la Vuelle ha retto il campo molto bene. Ancora una volta il migliore della sua squadra è stato Delfino, a livelli accettabili tutti gli altri, anche se gli americani Sanford, Jones e Larson sono stati molto discontinui, alternando cose buone con periodi di preoccupante stasi. Tra gli italiani molto produttivo l'inserimento di Zanotti. Prossimo impegno della Vuelle sabato prossimo a Pesaro contro la Gevi Napoli

