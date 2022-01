Grande impresa della Vuelle, batte Milano all'overtime e sogna la Final Eight

PESARO - Grande impresa della Carpegna Prosciutto Pesaro, vittoriosa dopo un tempo supplementare (85-82) sull'Armani Exchange Milano, capolista del camponato italiano e protagonista anche in Eurolega. i pesaresi hanno conquistato una vittoria di enorme importanza perché ottenuta contro una squadra che non concede punti praticamente a nessuno. Con questo successo la squadra di coach Luca Banchi fa un bel passo avanti verso la salvezza e torna a sperare di qualificarsi tra le otto squadre che faranno la final eight di Coppa italia. Ma soprattutto questa vittoria dà ai pesaresi una grande iniezione di fiducia e di consapevolezza nei propri mezzi.

La partita è stata sempre equlbrata e tirata sul punto a punto, con vantaggi limitati da entrambe le parti. Mlano è stata avanti più spesso, ma sempre di poco e Pesaro non ha mai mollato. Solo elogi per tutti giocatori di Banchi, ma qualcuno in più per Tambone e Jones, grandi protagonsti. Dall'altra parte l'unico alibi, più delle cinque assenze, ininfluenti perchè il roster milanese è sterminato, è quello della vicinanza con la partita di Eurolega di martedì contro l'Alba Berlno, che i milanesi non potranno permettersi di perdere, se vogliono finire la regular season di Eurolega nelle prme quattro posizioni.

