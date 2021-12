Grande impresa della Vuelle, vince a Brindisi e torna in corsa per la Coppa

BRINDISI - Di quelle partite che cambiano padrone almeno 25 volte. Emozioni infinite e grande impresa della Carpegna Prosciutto Pesaro, che si impone a Brindisi per 91-89 sulla Happy Casa dopo una partita emozionante che ha visto i pesaresi sempre all'altezza della situazione, capaci di regire all'imperiosa rimonta messa in atto dai pugliesi nell'ultimo quarto, fino ad un arrivo in volata davvero emozionante in cui la freddezza della Vuelle è stata ammirevole. Ancora una volta bravissimo Jones tra i marchigiani, ma molto bravi anche Lamb (top scorer con 20 punti) e Larson, anche se tutta la squadra ha giocato una partita rimarchevole, meritando i due punti. Per quanto riguarda le cifre da segnalare soprattutto l'eccenzionale 24/25 della Vuelle ai tiri liberi.

Quella tra pugliesi e marchigiani è stata l'unica sfida della giornata che si è svolta regolarmente in Serie A, a causa dei contagi Covid che hanno coinvolto molte società. La classifica quindi si è mossa pochissimo, ma con questo blitz i pesaresi sono tornati in corsa per un posto tra le prime otto alla fine del girone di andata, posizione che darebbe diritto a disputare le final eight della Coppa Italia, proprio a Pesaro, in febbraio

