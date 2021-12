La Vuelle vince anche a Treviso con una prestazione da applausi

TREVISO - La Carpegna Prosciutto di coach Luca Banchi nell'anticipo del massimo campionato di basket ha espugnato il PalaVerde di Treviso imponendosi per 73-63 alla Nutribullet terza in classifica. i pesaresi hanno vinto con pieno merito, pur giocando senza il capitano Carlos Delfino. assolutamente eccellente la prova dei ragazzi di Banchi, che hanno meritato elogi ed applausi, difficile anche dire chi abbia giocato meglio degli altri, perchè tutti hanno dato il loro contributo, Zanotti e Jones comunque nella valutazione individuale sono stati i più proficui, ma in particolare l'arma vincente è stata la difesa chon i trevigiani tenuti a soli 12 punti nell'ultimo quarto, quando erano tornati a -4.

In classifica i pesaresi salgono a 8 punti e si distanziano ora sensibilmente dagli ultimi due posti.

