Carpegna Prosciutto strepitosa: rimonta Sassari e adesso guarda ai playoff

PESARO - La Carpegna Prosciutto Pesaro, dopo una partita sempre in salita, ha sconfitto per 75-72 il Banco di Sardegna Sassari, forse la squadra più in forma del campionato, candidandosi autorevolmente ad un posto nei playoff scudetto, che ora sono solo a due punti. Decideranno le ultime cinque giornate e adesso i pesaresi avranno altre due partite in casa, una delle quali però contro la Virtus Bologna, che appare difficilmente battibile.

Contro Sassari la Vuelle è stata sempre all'inseguimento, ha raggiunto i sardi allo scadere del primo tempo sul 39 pari, poi è andata anche a -12 nella ripresa, ma con un grandissimo ultimo quarto ha rimontato in maniera prepotente grazie sioprattutto ad una prestazione eccezionale di Delfino e a un finale super di Jones, controllato bene dai sardi solo per tre quarti di partita.

