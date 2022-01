La Vuelle stecca contro mezza Treviso e il supplementare la condanna

PESARO - La Carpegna Prosciutto Pesaro ha perso all'Adriatic Arena con la Nutribullet Treviso per 105-108 dopo un tempo supplementare. La partita era stata in forse fino al sabato per la fresca uscita della squadra trevigiana da una lunga parentesi Covid, che ha fatto sì che la Nutribullet si presentasse a Pesaro in formazione largamente rimaneggiata. La Vuelle, forse sdorpresa dalle condizioni menomate della squadra avversaria (cinque giocatori più altrettanti giovani) non ha certamente giocato la sua miglior partita, è stata sotto per quasi tutto l'incontro, con svantaggi anche in doppia cifra, ed ha rimontato solo nel secondo tempo, arrivando al sorpasso a quarto parziale già cominciato. Sembrava che la squadra ospite non avesse più energie e giocatori per contrastare la risalita della Vuelle e invece la partita si è conclusa sul 92 pari., A quel punto, con una squadra di giocatori più freschi, pesaro avrebbe dovuto avere in ogni caso la partita in mano, invece Treviso, con la forza della disperazione e senza nessuna pressione, ha piazzato un parziale di 16-13 all'overtime, guadagnandosi i due punti più pazzi del suo campionato. Tra i pesaresi all'altezza del compito solo Delfino e Lamb, quest'ultimo micidiale dalla distanza, sotto il loro standard tutti gli altri, compreso Jones. Nella Nutribullet, che ha giocato con sei giocatori (più un settimo, schierato per un minuto), quattro atleti oltre i 20 punti. Con questa sconfitta, pur se la classifica resta cortissima, i pesaresi vedono avvicinarsi peicolosamente la zona retrocessione.

