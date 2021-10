Vuelle ancora sconfitta, Trento allunga nel primo tempo e poi regge. E la serie nera si allunga

PESARO - La Carpegna Prosciutto di coach Luca Banchi, alla Vitrifrigo Arena è stata sconfitta dalla Dolomiti Energia Trento per 79-75 incassando così la quinta sconfitta in sei incontri di campionato. Dopo un avvio equilibrato la squadra di Banchi ha subìto un pesante passivo nel secondo quarto, che l'ha portata anche a -15. Nella ripresa i pesaresi si sono svegliati e hanno reagito, ma la Dolomiti Energia ha saputo evitare il sorpasso soprattutto negli ultimi minuti quando la Vuelle è arrivata a -3 con la palla in mano. palpitante il finale, ma la Vuelle non ce la fa. In campo pesarese encomiabile Delfino, il migliore dei suoi e bravo Larson, alla sua migliore partita. Demetrio e Sanford si sono espressi sulla sufficienza, male tutti gli alri, compreso Jones, che non ha tenuto fede alle aspettative

