Biglietti già esauriti per l'esordio italiano di Jacobs ad Ancona il 27 febbraio

ANCONA - Sono andati esauriti in poche ore i biglietti, comunque meno di 500 messi in vendita online (piattaforma Ticketone) per la seconda giornata di gare dei Campionati Italiani indoor di atletica leggera, in cui sarà impegnato Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100. Il velocista lombardo, il prossimo 27 febbraio al palaindoor sarà alla sua prima gara in Italia dopo la conquista dell'oro olimpico. Su Ticketone restano in vendita ancora pochi biglietti per la prima giornata, quella del 26 febbraio. Ad Ancona saranno comunque in gara nel weekend molti big dell'atletica nazionale, non Gianmarco Tamberi, che nn farà la stagione indoor.

