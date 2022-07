Tamberi a Eugene, venerdì via ai Mondiali e Gimbo salta subito. Ecco dove guardare in Tv i campionati

EUGENE - Dopo le esitazioni e i ripensamenti dei giorni scorsi, Gimbo Tamberi cerca di mettere un punto ad una stagione no e si prepara all'appuntamento clou della stagione, i campionati Mondiali all'aperto (l'unico alloro importante che manca alla sua collezione), che prenderanno il via venerdì a Eugene, sulla west coast americana. La qualificazione del salto in alto sarà una delle prime gare in programma e si svolgerà appnto venerdì, alle 10.10 ora locale, le 19.10 italiane. La prova sarà trasmessa in diretta sia sui canali Rai che su Sky.

Gli avversari di Gimbo

Tamberi non ha fatto vedere grandi cose nella stagione all'aperto, ma anche i suoi avversari non hanno impressionato, i favori del pronostico vanno al coreano Woo e poi al solito Barshim, ma Gimbo, se trovasse all'improvviso la forma lungamente cercata, è forse l'unico outsider che potrebbe impensierire davvero i due favoriti. in caso di qualificazione alla finale il campione anconetano tornerebbe poi in gara nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio, per la gara che assegnerà le medaglie. Mercoledì dovrebbero essere comunciate la successione delle misure e la quota con cui si accederà alla finale, oltre all'elenco definitivo degli iscritti. Tamberi, che è il capitano della Nazionale azzurra, sarà ovviamente l'unico italiano in gara.