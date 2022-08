Gimbo Tamberi alle 20.05 salta per le medaglie ai Campionati Europei

MONACO DI BAVIERA - Gianmarco Tamberi scenderà in pedana alle 20.05 all'Olympiastadion(telecronaca diretta su Raidue o Raisport) per la finale della gara di salto in alto dei Campionati Europei di atletica leggera. Il campione olimpico dovrà sfidare dodici avversari, tra cui l'altro azzurro Marco Fassinotti

I più accreditati per la vittoria finale sono i tedeschi Potye e Przybilko e l'ucraino Protsenko. Gimbo, che non è in un periodo di grande forma, ha subito negli ultimi mesi un fastidioso infortunio e poi un altrettanto debilitante contagio da Covid, ma negli ultimni giorni si è sentito meglio. Di sicuro questa sera, di fronte ad uno stadio probabilmente gremito da oltre 50mila spettatori, Tamberi dovrà saltare almeno 2,28 per ambire ad una medaglia.