Tamberi è pronto per l'avventura: «Eugene è un sogno, sarò pronto»

ANCONA - Gianmarco Tamberi ha salutato al Palaindoor la stampa prima della partenza per Doha, dove venerdì disputerà la prima gara della sua stagione all'aperto, che lo vedrà gareggiare già quattro volte in maggio poi altrettante in giugno (compresi il Golden Gala e i campionati italiani) prima dell'appuntamento clou, quello dei Campionati Mondiali di Eugene (qualificazioni il 15 luglio, finale il 18). Il campione olimpico di Tokyo è apparso sereno e in ottima forma, anche se reduce da un allenamento "che non mi è piaciuto". Gianmarco Tamberi, che tra meno di un mese compirà 30 anni, quest'anno si sposerà anche con Chiara Bontempi, il primo settembre a Villa Imperiale, nei pressi di Pesaro. Il viaggio di nozze, probabilmente nella Polinesia francese, arriverà però a settembre inoltrato, dopo la finale della Diamond League, il 7 settembre a Zurigo.

