Per Tamberi a Doha esordio in tono dimesso: solo 2,20 in Diamond League

DOHA - Non è stato certamente positivo l'esordio stagionale di Gianmarco Tamberi, che a Doha, nella prima tappa della Diamond League, da lui vinta l'anno scorso, si è dovuto accontentare di un modesto 2,20, saltato oltre tutto al terzo tentativo. La gara è stata vinta dal coreano Woo con un brillante 2,33, davanti a Mutaz Barsghim con 2.30. Si sapeva comunque che a Tamberi mancavano molto i salti, visto che la stagione indoor è stata praticamente cancellata. Proprio per questa necessità di riprendere confidenza con la pedana, d'ora in poi Gimbo gareggera almeno una volta la settimana, prossimo appuntamento sabato prossimo a Birmingham, sempre in Diamond League.

