Tamberi in pedana a Monaco alle 18.35 per le qualificazioni degli Europei

MONACO DI BAVIERA - Alle 18.35 a Monaco di Baviera, Gianmarco Tamberi torna in pedana per il terzo grande appuntamento della stagione. Dopo il terzo posto ai Campionati Mondiali indoor e il quarto a quelli all'aperto svoltisi un mese fa a Eugene, Gimbo prova a competere per il tirolo europeo all'aperto, da lui già vinto nel 2016.

Le condizioni del campione anconetano non sono certamente ideali, come hanno certificato le ultime gare, ma Tamberi, che è anche a due settimane dal matrimonio, proverà ugualmente a qualificarsi per la finale, che poi sarà in programma giovedì. Oggi la medaglia d'oro di Tokyo dovrà cercare la qualificazione in un lotto di 25 atleti, tra cui anche gli altri italiani Fassinoitti e Falocchi, per accedere alla finale verosimilmente bisognerà saltare una misura intorno ai 2,26 o 2,28. La telecronaca diretta della gara verrà trasmessa da Raidue