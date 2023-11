Ascoli, la nuova vita di mister Castori: «Porterò un calcio differente da chi mi ha preceduto»

ASCOLI Si è presentato questa mattina (14 novembre) il nuovo tecnico dell'Ascoli Fabrizio Castori. Il mister di San Severino Marche, già sulla panchina del Picchio nel 2010-2011, ha parlato dell'imminente avventura che lo attende con il Picchio dopo l'esonero di William Viali. Fatale all'ormai ex tecnico il ko interno contro il Como (0-1).

Le prime parole

«Il mio calcio sarà differente da chi mi ha preceduto, più propositivo in attacco e basato su velocità, ma c'è bisogno che la squadra si adatti alle richieste dell'allenatore.

Ho impiegato cinque minuti a trovare l'accordo. Tornare sulla panchina dell'Ascoli è un'emozione. È la squadra che tifo fin da ragazzo quando venivo al Del Duca per vedere le partite di serie A, per cui sono molto motivato e desideroso di non deludere nessuno».

Ancora: «Le clausole lasciano il tempo che trovano, a tempo debito si vedrà se stiamo bene insieme, sennò ci si separa. Dobbiamo pensare esclusivamente alla salvezza e non ai play off» ha detto Castori che sul modulo che impiegherà ha aggiunto che «le caratteristiche di questa rosa suggeriscono di giocare con 3 difensori, 5 centrocampisti e 2 attaccanti, con la palla che deve sempre viaggiare in verticale».