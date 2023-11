ASCOLI A volte ritornano. Fabrizio Castori dopo tredici anni torna ad allenare l’ Ascoli, la squadra della sua regione. Era la stagione 2010-11 quando, a novembre, fu chiamato dall’allora presidente Roberto Benigni per sostituire l’esonerato Elio Gustinetti. Castori prese l’Ascoli, ultimo in classifica con mezzo piede in Serie C e lo guidò verso un’insperata salvezza. Il tecnico marchigiano già oggi pomeriggio dirigerà il primo allenamento al Picchio Village. Arriva Castori, che ha trovato l’accordo di un contratto fino a giugno con opzione per il successivo anno, saluta William Viali dopo solo quattro mesi.

Gli incontri

La nuova posizione di classifica dell’Ascoli che da sabato si ritrova nei playout e la sconfitta subita contro il Como, hanno fatto sì che precipitasse la situazione e di conseguenza terminasse l’ avventura di Viali sulla panchina dell’Ascoli. Il tecnico era arrivato l’estate scorsa dopo aver conquistato la salvezza alla guida del Cosenza e aveva firmato un contratto biennale. Quella di ieri è stata una giornata molto intensa in casa Ascoli, fatta di contatti e decisioni. Il direttore generale Domenico Verdone e il direttore sportivo Marco Giannitti si sono ritrovati a Roma, negli uffici della Bricofer, per incontrare il patron Massimo Pulcinelli ed esaminare insieme a lui la situazione e prendere la decisione di chiudere il rapporto con Viali e aprirne un altro con Fabrizio Castori.

Il comunicato

«L’Ascoli Calcio 1898 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il signor William Viali - si legge nel comunicato della società diffuso poco prima delle 21 -. Il Club saluta e ringrazia il tecnico per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi per la causa bianconera». Castori, 68 anni, si è fatto trovare pronto con la solita carica che dovrà poi trasmettere alla squadra, una squadra che lui conosce per averla vista giocare altre volte. Si tratta di un allenatore, come noto, che conosce alla perfezione il campionato di Serie B. Lo scorso anno era a Perugia dove aveva trovato l’attuale ds dell’Ascoli. Viali saluta Ascoli e lascia le chiavi dello spogliatoio al suo successore. Castori porterà con sé il suo storico vice Roberto Bocchini, con lui ci sarà anche il figlio Marco che lavorerà come match analyst. Da oggi inizia un nuovo percorso per l’Ascoli calcio, un percorso targato Castori che deve terminare con la permanenza in serie B, un nuovo percorso che deve vedere tutti uniti (squadra, tifoseria e società) verso un unico obiettivo come 13 anni fa quando tutto sembrava impossibile e invece la squadra riuscì a compiere un’impresa. Ancora una volta il patron Massimo Pulcinelli ha cercato di dare una sferzata per riportare la sua squadra in carreggiata. La risposta adesso deve arrivare dal campo. Castori da oggi avrà quasi due settimane di tempo per allenare i ragazzi senza le pressioni della partita, visto che sabato il campionato di Serie B osserverà un turno di stop per impegni delle Nazionali. Con la nuova conduzione tecnica. dovremmo vedere un Ascoli che punta tutto sulla grinta e sulla corsa, non un Ascoli spettacolare ma concreto perché questo è il credo calcistico del tecnico tolentinate. Quello che conta è il raggiungimento del traguardo salvezza.