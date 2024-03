Ascoli, il battesimo di mister Carrera: «Ci aspettano nove finali, questa squadra ha qualità fisiche e morali per salvarsi»

ASCOLI Dopo l'esonero di Fabrizio Castori in casa Ascoli è iniziato un nuovo capitolo. La missione salvezza, adesso, passa nelle mani di Massimo Carrera che oggi (13 marzo) è stato presentato alla stampa dopo aver diretto il primo allenamento al Picchio Village. Per l'ex vice di Antonio Conte nella Juventus e nella Nazionale, reduce dalle esperienze da primo con Spartak Mosca, Aek Atene e Bari l'occasione di rimettersi in gioco in una piazza blasonata come quella picena.

«Ci aspettano nove finali»

«Ho accettato questa sfida per vincere la guerra. Ci aspettano nove finali ma la squadra che ho visto a Marassi contro la Sampdoria ha tutte le qualità fisiche e morali per centrare l'obiettivo. L'Ascoli ha spirito e sono certo che lo dimostrerà. Restare in Serie B? Ci proveremo in ogni modo. Vogliamo difendere la categoria con qualsiasi soluzione»