ASCOLI Ultima di campionato al Del Duca per Roberto Breda e i suoi, il tecnico avrebbe voluto chiudere con una vittoria che avrebbe poi fatto riagganciare all’Ascoli i playoff. Così non è stato, ma Breda non si sente di rimproverare nulla ai suoi per il bel percorso fatto dal momento del suo arrivo. «Voglio fare i complimenti ai ragazzi per quanto sono riusciti a fare, ma manca ancora una partita, andremo a giocarcela a Reggio Calabria».

La gara

Sulla gara con il Cosenza, che si era subito messa in salita, il tecnico ha dichiarato: «Speravamo di non partire, come invece è successo, in salita. Avevamo di fronte una squadra che era venuta al Del Duca per fare la sua partita e che fa del gioco di ripartenza il suo punto di forza. Quindi non sarebbe stato facile recuperate una volta in svantaggio. I ragazzi sono stati invece bravi a pazientare, non si sono scomposti dopo lo svantaggio. Una volta agguantato il pareggio abbiamo provato fino alla fine di far risultato. Non ci siamo riusciti, adesso si va a Reggio Calabria per l’ ultima partita e vediamo cosa succede». I tre punti avrebbero lanciato i bianconeri nei playoff. «Ci abbiamo provato, ma ci sono anche gli avversari, il Cosenza è una squadra viva, dopo lo svantaggio era importante rimanere in partita, a volte ci sono gare difficili da quantificare».

Nessun rammarico

«Non dobbiamo avere nessun rammarico sono orgoglioso di come i ragazzi si sono comportati, contro un avversario che aveva vinto anche a Frosinone. Affrontare il Cosenza non era facile, adesso pensiamo al futuro, purtroppo non dipende solo da noi. Ma dobbiamo fare e tutto per agguantare l’obiettivo - sottolinea mister Breda -. Nell’ultimo quarto d’ora la squadra non ha mollato, la spinta in avanti c’è stata c è stata, ma non mi piace parlare di rammarico, è stata una partita difficile bisogna a volte non per forza trovate colpevoli sappiamo tutti che possiamo fare bene, ma posso solo fare i complimenti ai ragazzi, sapevamo l’ importanza del match».

Il futuro

Breda che è a scadenza di contratto, non ha voluto parlare del suo futuro. «Non ho parlato con nessuno di un eventuale rinnovo, adesso pensiamo a giocarci al massimo in questa ultima opportunità senza sprecare energie in altre cose». Cosa non è andato in questa gara? «Non c’è nulla che non è andato per il verso giusto, ricordiamoci che c’è anche l’avversario, noi siamo stati bravi a non concedere nulla e allo stesso tempo ci siamo creati buone opportunità anche nelle ripartenze. Non è arrivato il gol dopo i cambi? Non è che possiamo pensare che chi entra fa sempre gol. Andiamo avanti, il nostro campionato non è ancora finito, andiamo al Granillo per disputare la nostra partita, poi sarà il campo a decretare il verdetto, sicuramente non lasceremo nulla di intentato». I bianconeri riprenderanno gli allenamenti domani in preparazione della gara contro la Reggina che si giocherà venerdì sera in contemporanea con le altre. Per l’Ascoli si tratta dell’ultimo treno playoff. Breda ritrova Michele Collocolo che ha scontato il turno di squalifica. Per il resto dovrebbe avere la squadra al completo. Se i bianconeri dovessero agguantare i playoff in caso di vittoria, proseguirebbero il percorso, altrimenti si inizierà a pensare alla prossima stagione partendo dalla conferma o meno tecnico. Breda ha preferito non parlare del suo prolungamento, aspetta prima l’ ultima partita della stagione. Il suo percorso bianconero è positivo e tutto fa pensare ad un proseguimento del rapporto.