È morto Massimo Consolati, campione italiano di boxe: aveva 85 anni. Una carriera costellata di vittorie

ANCONA - ​Il mondo dello sport in lutto per la scomparsa del pugile professionista anconetano Massimo Consolati, 85 anni, campione italiano dei pesi superleggeri e avversario di Sandro Lopopolo e di Bruno Arcari. A maggio, in occasione della festa del patrono, era stato tra i cittadini benemeriti premiato per «aver portato nel mondo l’immagine dell’Ancona sportiva». Ha concluso la carriera professionistica con 50 vittorie, 31 sconfitte, 5 pari e un no contest su 87 incontri disputati.

