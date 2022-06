Con i fratelli Eclitti la boxe non ha età: bella vetrina per la sfida fra gli Over

FERMO - Fermo si è confermata ancora una volta centro di eccellenza del pugilato. Le ultime gare con i Campionati Regionali Gym Boxe ospitate all’interno della palestra Coni. Le fasi nazionali della disciplina si svolgeranno poi a Lido di Fermo dal 30 giugno al 3 luglio prossimi.

Con l’organizzazione della Nike Fermo del presidente Paolo Santini, coadiuvato dal maestro Fausto Rocco, sul quadrato di gara all’ombra del Girfalco sono saliti decine di atleti di ambo i sessi, e di ogni età, afferenti alle categorie Junior, Senior, Master e Over. Pugili da ogni angolo delle Marche, pronti a darsi battaglia sposando la filosofia agonistica amatoriale, vale a dire con contatti controllati.

Da segnalare, nell’ambito della selezione Over, la sfida tra i fratelli Eclitti, Nazzareno e Giovanni (nella foto), che in barba ai dati anagrafici hanno dato vita ad un match degno di nota e sottolineato con un applauso al termine dello stesso da giudici ed addetti ai lavori. I fratelli Eclitti sono già noti alle imprese sportive, in quanto nel recente passato hanno partecipato alla manifestazione Hero, tra le più ardue sfide di mountain bike d’Europa, e prossimi a scendere in pista anche per l’edizione 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA