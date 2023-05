Occhinero contro Rao al Palaindoor di Ancona per il titolo italiano dei pesi piuma. Sabato 13 maggio il match

ANCONA Dopo diversi anni torna ad Ancona, al Palaindoor, una riunione pugilistica nazionale con un pugile anconetano. Sabato 13 maggio il dorico dell'Upa Mattia Occhinero contenderà al toscano Simone Rao il titolo tricolore dei pesi piuma. Occhinero avrà l'opportunità di tornare a fregiarsi di un titolo già suo lo scorso anno.

Mattia Occhinero, 26 anni, comincia giovanissimo a 13 anni e da dilettante si evidenzia come un buon pugile, più volte campione regionale, senza peraltro mai giungere a livelli di alta classifica. Il suo migliore successo: un bronzo nel 2019 nella categoria dei pesi gallo. Passa professionista il 7 aprile 2019 e dimostra subito di avere molte chance in più rispetto al dilettantismo. I suoi colpi fanno più male, vince prima del limite mettendo ko oltre la metà dei suoi avversari. La vera svolta e la sua consacrazione a pugile di interesse nazionale avviene nell'agosto del 2021 quando combatte in Danimarca contro l'astro nascente Michael Nielsen, pugile locale imbattuto, mettendolo ko in due riprese, contro ogni pronostico. Poi ha messo out sia Alessandro Lozzi che Mattia Musacchi a Ferrara conquistando il titolo italiano dei pesi piuma. Quindi, in uno dei match più belli dello scorso anno, per equilibrio dei valori, agonismo e tecnica, ha perso titolo ed imbattibilità contro Mattia De Bianchi. Il quale ha optato per una competizione europea e il titolo è rimasto vacante. Ora se lo contenderanno Occhinero e Rao.

LEGGI ANCHE: Marche, 15 Comuni al voto il 14 e 15 maggio: le liste dei sindaci candidati

La riunione

La Upa di Ancona, dove Occhinero è nato pugilisticamente e dove si sta allenando con il maestro Marco Cappellini, si è aggiudicata il combattimento al Palaindoor in collaborazione con la Boxing Duran di Ferrara. La riunione inizierà alle 19 con una nutrita serie di dilettanti, 10 combattimenti, poi con un professionista di grosso richiamo, Aleksander Ramo, della scuderia Boxing Duran di Ferrara, pugile di origine albanese imbattuto in nove combattimenti. Biglietti, già in vendita, a 30 euro per il parterre, 20 per la tribuna e 10 per gli under 18.