Rao vs Occhinero: l'ingresso del pugile dorico al Palaindoor di Ancona

ANCONA- Non è bastata una prova orgogliosa e un tifo incessante da parte del Palaindoor nella sua Ancona . Mattia Occhinero è uscito sconfitto ai punti in dieci riprese nell'incontro di ieri sera (13 maggio) contro il toscano Simone Rao che si è così aggiudicato il titolo italiano dei piuma. Il pugile di Lastra A Signa ha colpito ripetutamente il campione dorico impartendo il proprio ritmo sin da subito. Occhinero ha tentato una riscossa dettata dal carattere ma non è riuscito a sovvertire l'esito sul ring. Nel settimo round Rao è andato anche vicino alla vittoria per ko. Quest'ultimo, imbattuto in otto match, a fine gara ha posato per una foto con lo stesso Occhinero lanciando un bel messaggio di amicizia oltre lo sport.