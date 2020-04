Cellini: «Pensare che la Lnd possa ripartire per concludere l'annata è fantacalcio»

"Pensare che la Lnd, in tutte le proprie articolazioni, possa ripartire per concludere quest'annata è fantacalcio. La decisione definitiva, probabilmente, arriverà dopo quella sulla Lega Pro prevista tra il 4 e il 7 maggio. Nei giorni scorsi c'era la speranza che si potesse ripartire. Ora non è più così vista la volontà di non scendere in campo dei club di serie C. A cascata, non avrebbe senso terminare neanche per la D". Lo dice il presidente del Comitato Marche, Paolo Cellini.

Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA