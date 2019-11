​Subsonica, nuove date per il tour: il 3 aprile appuntamento a Senigallia

ROMA - Dopo aver annunciato le prime date che in primavera li vedranno protagonisti sui palchi dei principali club italiani, i Subsonica aggiungono nuovi appuntamenti live. Il “Microchip temporale - Club Tour”, infatti, raddoppia a Torino, con un secondo concerto previsto per il 15 marzo 2020 al Teatro della Concordia di Venaria Reale, e all’Alcatraz di Milano, dove Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio torneranno ad esibirsi il 9 aprile.

La tournée, prodotta da Vertigo, toccherà tredici città e partirà il 5 marzo 2020 da Padova, per poi fare tappa a Nonantola (6 marzo), Trezzo Sull’Adda (7 marzo), Perugia (11 marzo), Firenze (12 marzo), arrivando a Torino, città d’origine dei Subsonica, il 14 e 15 marzo al Teatro della Concordia di Venaria Reale, per poi proseguire a Napoli (19 marzo), Teramo (20 marzo), Bari (21 marzo), Roma (25 marzo), Pordenone (28 marzo), Senigallia (3 aprile) e concludere con due live all’Alcatraz di Milano, l’8 e il 9 aprile. “Microchip Temporale” è una rielaborazione di “Microchip Emozionale” realizzato con 14 artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: Achille Lauro, Coez, Coma Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and slow kids, Gemitaiz, Motta, MYss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote.

