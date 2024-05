Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà: «Gli ultimi due giorni prima della morte parlò molto di me. Litigammo perché mi fidanzai con Lola Falana. Ero birichino»

Oggi a Domenica In si parte con un omaggio a Raffaella Carrà, l'icona della tv scomparsa il 5 luglio 2021 a causa di un carcinoma al polmone. Tra gli ospiti c'è anche Enzo Paolo Turchi che ricorda: «Gli ultimi due giorni lei ha parlato di me. Lei diceva che io ero sempre pronto a difederla, che non la facevo cadere mai nelle coreografie».

Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà

Un'amicizia la loro di lunghissima data. «Ci siamo conosciuti a Napoli stavamo facendo un programma tv lei aveva 17 anni e io ero un bambino che cantava al San Carlo. Poi ci siamo rincontrati quando lei doveva fare la prima Canzonissima mi chiamò per fare il programma ma io sono partito per il militare e ho dovuto rifiutare. L'anno dopo ci sono andato»

La lite

Poi la lite: «Abbiamo litigato perché io ero un po' birichino con le donne tutto questo prima di conoscere Carmen (Russo, ndr)». Luca Tomassini spiega il senso: «Allora devo dire che ogni volta che arrivava una donna, una ballerina in sala, Enzo Paolo era sempre il più guardato.

«Poi ero in Spagna e una sera, sopo che mi ero lasciato con Lola, mi chiamò Raffaella e mi disse "Come Stai? Sei cambiato?" e mi disse di dare le dimissioni dal mio lavoro perché dovevamo partire per un programma e tornai in Italia. Il nostro era un affetto vero»