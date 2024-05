SAN GINESIO - Si parlerà di solitudine alla quinta edizione del Ginesio Fest che si svolgerà dal 18 al 25 agosto a San Ginesio. Il festival, ormai annoverato trai principali del teatro, proporrà una settimana di spettacoli, residenze artistiche, laboratori e mostre, tutto declinato al tema 2024, la solitudine. Per solitudine, si legge nelle note di presentazione al festival, si intende «l’esclusione da ogni rapporto di presenza o vicinanza altrui, desiderato o ricercato come motivo di pace o di raccolta intimità, oppure ancora scoperto in conseguenza di una mancanza di affetti, sostegno e conforto».

Il premio

Cuore del festival sarà il premio San Ginesio all’Arte dell’Attore, i cui vincitori saranno annunciati il prossimo mese di agosto. Ad assegnarlo una giuria composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal registra Giampiero Solari. A presiederla Remo Girone che parla così del premio: «Il premio San Ginesio all’Arte dell’Attore non poteva che nascere qui, nel borgo di San Ginesio che, oltre a essere patrono del luogo, lo è anche della gente di teatro». Tutto, spiega il direttore del festival, Leonardo Lidi, si svolgerà con la forma del monologo: «É il fenomeno teatrale del 2000 e racconta lo stato di solitudine in cui è immerso l’attore di oggi. Il nostro viaggio sarà composto solo di monologhi».

Gli spettacoli serali

Gli spettacoli serali, tutti alle 21,30, inizieranno il 18 agosto con un reading di Valerio Aprea, “Aspettando l’Apocalisse”, su monologhi di Makkox (al secolo Marco Dambrosio), che fa diventare le parole come macigni pronti a distruggere le certezze che si hanno. Paolo Nani, artista di rilievo internazionale, ha creato e interpreterà, il 19 agosto, lo spettacolo “Piccoli miracoli”, del regista norvegese Guldbrandsen. Torna al festival Annibale Ruccello, autore di “Anna Cappelli” che sarà interpretato da Valentina Picello il 20 agosto. Sarà basato sulle canzoni di Mina lo spettacolo di e con Tindaro Granata, “Vorrei una voce”, in scena il 21 agosto. «Lo spettacolo – aggiunge Lidi – è ispirato dall’incontro con le solitudini delle detenute-attrici del teatro Piccolo Shakespeare della Casa Circondariale di Messina». Elenora Danco, con il suo “Me vojo sarvà”, il 22 agosto, si propone di combattere la solitudine grazie al teatro, mentre il 23 agosto sarà in scena la solitudine di una scrittrice che, in una stanza, cerca di combattere il famoso blocco dello scrittore. In scena, su testo di Lucia Calamaro, Lucia Mascino. Il 24 agosto tocca al “Giusto” di e con Rosario Lisma.

Gli eventi collaterali

Aspettando la serata finale e il premio, il festival ha in programma anche una residenza, quest’anno del maestro Alessio Maria Romano, che restituirà i risultati del laboratorio “Island – concerto per corpi soli” il 24 agosto, mentre sarà Vera Vaiano a curare la rassegna per i ragazzi, il 23 e 24 agosto alle 18 e il 25 alle 17,30. Anche una mostra fa parte del programma: saranno esposte le foto di Marcello Norberth. «Quando mi si chiede di descrivere il Ginesio Fest – chiude la direttrice generale Isabella Parrucci – percepisco la necessità di doverne raccontare l’anima profonda e la mafia che riesce a sprigionare».