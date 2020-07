"Viaggio intorno al mondo" con il Voyage Trio alla Mole di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Mercoledì 22 luglio alle 21.30 seconda serata della XIX edizione della rassegna Sensi d’Estate organizzata dal Museo Tattile Statale Omero con l’esibizione dei Voyage trio che presentano "Viaggio intorno al mondo".I tre musicisti, Christian Riganelli alla fisarmonica, Luca Mengoni al violino e David Padella al contrabbasso propongono al pubblico un percorso musicale che attraversa paesi e tradizioni culturali differenti, da composizioni originali alla musica popolare brasiliana, passando per alcune delle più celebri melodie da film fino ad arrivare alle taglienti e passionali sonorità del nuevo tango. Un progetto di studio e ricerca che mette in evidenza diversi approcci stilistici, sapientemente arrangiati ed interpretati dalla comune sensibilità dei tre artisti che suoneranno musiche di Riganelli, Piazzolla, Rota, Tiersen e Pixinguina.Il concerto è gratuito, si svolge all'aperto, nella corte della Mole Vanvitelliana. La prenotazione è obbligatoria al numero 335 56 96 985 (cell. e whatsapp) con assegnazione del posto a sedere. Si può prenotare dal giovedì alla domenica con il seguente orario dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e il lunedì dalle 10 alle 13 per il solo spettacolo del mercoledì successivo. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato.Prima dello spettacolo dalle ore 20 sarà possibile degustare ottimi apericena in tema con la serata preparati dal MicaMole!, il bar della Corte, gestito dalla Cooperativa Sociale "Lavoriamo Insieme" di Loreto. Prenotazione obbligatoria al numero 327 91 48 137. Fino alle ore 24 sono visitabili le sale del Museo Omero e la mostra "Toccar con mano i longobardi" ad ingresso libero. La mostra permette di esplorare tattilmente i modellini dei sette monumenti con i relativi contesti territoriali del sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere 568-774 d.C."Anche per questa serata il pubblico potrà sostenere l'Associazione "Per il Museo Tattile Statale Omero Onlus". La rassegna Sensi d'estate 2020 è realizzata dal Museo Tattile Statale Omero in collaborazione con il Comune di Ancona - La Mole Ancona, Opera Società Cooperativa, Associazione "Per il Museo Tattile Statale Omero" ONLUS e con il supporto dei volontari del Servizio Civile Nazionale.Museo Tattile Statale Omero - Mole VanvitellianaBanchina Giovanni da Chio, 28 - 60121 AnconaTel + 39 071.2811935 www.museoomero.it email info@museoomero.it#museoomero #sensidestate2020Nato il 23/XII/1973, ha compiuto gli studi di violino presso il Conservatorio Statale di musica “G.Rossini” di Pesaro, diplomandosi nel 1997 a pieni voti, sotto la guida della prof.ssa Rosetta Segreto . Ha seguito corsi di perfezionamento sulla prassi orchestrale con i maestri M.Fornaciari, P.Toso, D.Rossi, S.Pagliani, P.Prencipe, G.Franzetti e L.Spirer e corsi sulla prassi solistica con i maestri Steriu e Dora Bratchkov, F.Mannara e A.Perpich. Svolge, in diverse formazioni da camera, attività concertistica per varie associazioni culturali marchigiane. E’ membro fondatore del quartetto “Eudora”, del trio “Mengoni – Agostinelli – Gigli” (violino, violoncello e pianoforte) e dell’ensamble “Du Cinéma” (violino, clarinetto, contrabbasso e pianoforte). Suona stabilmente in duo col M.°Simone Cartuccia (violino – pianoforte). All’attività cameristica affianca quella orchestrale collaborando con orchestre quali: l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Estro Armonico, l’Orchestra Sinfonica delle Marche e i Solisti Abruzzesi. E‘ docente di violino presso la Civica scuola di musica “B.Gigli” di Recanati, l’Istituto “N.Vaccaj” di Tolentino e “l’Estro Armonico” di Macerata. Suona un violino Piero Castelli del 1994.Si avvicina alla musica all’età di otto anni come piccolo cantante, contemporaneamente studia pianoforte e poi intraprende lo studio del contrabbasso. Si diploma nel 2009 con il M° A. Trebbi al conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Nel 2005 lavora per alcune puntate di RADIORAIUNO. Nel 2010 supera le audizioni per i corsi di alto perfezionamento presso l’Accademia “WALTER STAUFFER” di Cremona con il M° F. Petracchi. Nel 2011, presso il conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo (FM), consegue la laurea specialistica di 2° livello in Musica da camera con il M° A. Gentile, cui seguirà, nel 2014, quella in Contrabbasso con il M° S. Bruni.. Ha frequentato inoltre numerosi seminari in ambito classico con i grandi contrabbassisti italiani. Dal 2011 lavora con l’ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA per le stagioni operistiche dell’Arena Sferisterio di Macerata. Nel 2013 con l’ORCHESTRA LUIGI CHERUBINI di Piacenza, diretta dal M° RICCARDO MUTI, si esibisce in prestigiosi teatri internazionali; partecipa al RAVENNA FESTIVAL 2013. Nel 2014, a Locarno ha accompagnato il concerto del tenore ANDREA BOCELLI. Nel 2014 è il primo contrabbasso in una tournée italiana dell’orchestra Sinfonica di Toyota (Giappone), diretta dal M° TOSHAKI HAYASHI. È inoltre contrabbassista per concerti in Vaticano e si esibisce con due prestigiosi rappresentati del Tango a livello mondiale: il M° H. U. PASSARELLA e il M° M. PIETRODARCHI. E’ docente di contrabbasso presso il Liceo Classico ad indirizzo musicale “C. Rinaldini” di Ancona.Nasce a Recanati ed inizia lo studio della fisarmonica con il M° P.Picchio. Si diploma in fisarmonica classica presso il Conservatorio “N.Piccinni” di Bari. Prosegue gli studi presso il Conservatorio “G.B.Pergolesi” di Fermo, dove consegue il diploma in Didattica della Musica e il Diploma Accademico di II livello ad indirizzo interpretativo compositivo. Ha frequentato corsi di perfezionamento e interpretazione musicale in Italia e all'estero, Ha collaborato con Vinicio Capossela, Riccardo Tesi e David Riondino. Ha pubblicato il Cd “Livin God”, raccolta di letture poetiche e brani ispirati alla musica sacra, realizzato in collaborazione con la Regione Marche. Ha partecipato in qualità di interprete e compositore in spettacoli teatrali ispirati a F.G.Lorca, D.Buzzati, L.Pirandello, G.Leopardi. Ha collaborato con il Piccolo Teatro di Milano nello spettacolo “La storia della bambola abbandonata” di Brecht-Sastre e con il poeta e scrittore Davide Rondoni nel recital dantesco “L'amor che move il sole e l'altre stelle”. Si è esibito in qualità di solista con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana al Teatro delle Muse di Ancona, interpretando in prima esecuzione nazionale le musiche di B.Moretti per il balletto “Terra”. Si è esibito in qualità di solista, durante il Festival Internazionale di Castelfidardo, in occasione del 150° anniversario della nascita dell'industria della fisarmonica, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Ha realizzato in qualità di compositore e performer le musiche originali per il DVD “Castelfidardo e l'Unità d'Italia”, prodotto dal Comune di Castelfidardo e dalla Regione Marche. È docente di fisarmonica presso la Civica Scuola di Musica “P.Soprani” di Castelfidardo e il Liceo Musicale "Rinaldini" di Ancona. Nel 2014 riceve la nomina di Direttore del Museo Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo. Dal 2016 è Direttore Artistico del Premio Internazionale Città di Castelfidardo.Video link di presentazione https://www.youtube.com/watch?v=T_dAiKT586M