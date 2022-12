Un altro weekend di divertimento è alle porte, e allora start ai vari appuntamenti da stasera per tutto il fine settimana nei locali marchigiani. Al Brahma di Civitanova Marche stasera super evento con Il Pagante live. Dieci anni di successi, 11 dischi d’oro, 7 dischi di platino e 2 Doppio Platino. I fenomeni del pop italiano arrivano a Civitanova Marche. Domani “Icona 2000”.

Preparatevi a fare un viaggio nel tempo, bentornati nei vostri anni più felici, gli anni 2000. Alla Serra di Civitanova Marche stasera come ogni venerdì “La Serra va a 2000”. Cena spettacolo con i Mama Cover Party Band con la loro carica di energia e simpatia, dopocena Guest dj EleNoir. Prima modella e poi ballerina, Elenoir inizia la sua carriera in Ucraina, il suo paese di nascita. La sua esperienza alla console arriva nei fashion club Europei ed in particolare in Italia. Da anni è diventata punta di diamante degli eventi fashion milanesi alternando tour tra Europa e Dubai. È stata anche ospite su Rete4 da Veronica Gentili su Controcorrente. Resident alla consolle Fabrizio Breviglieri.

Good Times

Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini. Al Donoma Club di Civitanova stasera Habitat. Una One Night unica e sorprendente. Arriva a Civitanova il nuovo format Hip hop e Reggaeton con l’animazione del corpo di ballo di Elettra Lamborghini. Domani Memorabilia on tour in collaborazione con Cocoricò Riccione. Domani Ralf, il miglior dj Techno/House italiano di sempre, ospite speciale al Noir Club di Jesi. Tra bassi vibranti, ritmiche eleganti e melodie supersoniche, con la sua musica riesce a trasmettere alla pista sensazioni uniche.



Sempre domani “Happy Birthday Mamamia”: si celebrano i 25 anni del locale senigalliese, con l’evento “Do you remember”, in consolle Fabrizio Fattori. Al Miami di Monsano stasera special event con Raffi and XXEnergy in concerto. Classe ’98 Raffi, marchigiana di Pesaro, ha 23 anni e vanta già un curriculum di tutto rispetto. Domani una special night: Il Gran Galà Universitario. Si ballerà, si canterà e ci si divertirà insieme per una notte intera... Sempre stasera al BB Disco di Cupra Marittima “Hola Chica”.

Il party reggaeton e hip hop mas caliente. Alla Discoteca Azure di Casette Verdini - Pollenza domani Random party. Musica a 360 gradi. Al Nyx Club di Ancona stasera ritorna Extasy, il party fuori luogo. Domani invece Hype, il party reggaeton, hip hop, latin house e urban hits. Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il format del venerdì sera pensato per le donne. Musica house-commerciale. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino. Al Miù di Marotta domani ritorna l’evento Miusicology. Domani al Jonathan di San Benedetto del Tronto Energia, il nuovo format del sabato nella Riviera delle Palme. Due ambienti musicali: area disco e area reggaeton. Cena spettacolo presso il ristorante convenzionato.