Stagione invernale alle battute finali, arriva il primo locale che apre le porte all’estate. Si tratta della Terrazza di San Benedetto del Tronto che domani inaugura la stagione con “Never Stop Dreaming” Performance dj Gorilla, Mat dj. Domenica Special guest dj’s Piero Pirupa e Marc Maya. Resident dj’s Andrea Mattioli, Dal e Hilaryus. Domani al Donoma Club di Civitanova Bad Dolls. Dj Hellen e Oyadi. Performance Vittoria Hyde. Show Carol, Giulia. Domenica Goofy. Guest Sofia Crisafulli. Alla Serra di Civitanova Marche stasera come ogni venerdì “La Serra va a 2000”. Si parte dalla cena spettacolo con Oriano & Alessandrino. Dopocena Guest dj Cristian Marchi punto di riferimento della scena house europea ed italiana da circa vent’anni. Resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini. Domani al Brahma di Civitanova Marche Random di fine stagione. Oggetti di scena stravaganti e trucco esagerato fanno parte del divertimento.



Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare domani Prom 2023, la grande festa in puro stile americano: 5 generi musicali e 3 sale aperte per ballare sino all’alba. Domenica prefestivo del primo Maggio. Domani al Miami Club di Monsano ultima festa universitaria della stagione. Ingresso esclusivamente in prenotazione. Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il nuovo format del venerdì sera. Dj resident Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino. Al Nyx Club di Ancona stasera Afrocircus. Speciale Afroremember. Domani Hype, il party reggaeton, hip hop, latin house e urban hits. Al Miù di Marotta domani Miusicology con i Latin Power. In Main room reggaeton, trap, dance, hit, commerciale. In area ristorante cena spettacolo dalle 21, After dinner 90’s music, in El Barrio Latino latino, salsa, bachata, cubana, in Colosseum random, trash, happy.



La noche latina



Sempre domani alla Discoteca Azure di Casette Verdini – Pollenza. Muevelo. La noche latina. Alla Discoteca Luxury Porto San Giorgio ancora domani Trash Party. The Last Night. Domani al Jonathan San Benedetto del Tronto cena spettacolo e dopocena con musica commerciale e reggaeton. Sempre a San Benedetto al Geko domenica Goddam, il party con musica trap, hip hop, r’n’b’. In collaborazione con Ankeem. Special guest Marvely + Goldentrash.