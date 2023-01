Fine settimana che propone ancora divertimento a volontà nei locali marchigiani per gli amanti del by night. Domani al Donoma Club di Civitanova arriva Tananai. Dopo il grandissimo successo riscontrato nella scorsa apparizione al Donoma Club, a grandissima richiesta torna uno degli ospiti che più ha fatto divertire. Quello del Donoma tra l’altro sarà l’ultimo concerto di Tananai prima del “ritiro” sanremese dove gareggerà nella categoria “Big”. Classe 1995, Tananai ha già conquistato le classifiche Spotify Indie Italia, New Music friday e Scuola Indie con i singoli Volersi male, Ichnusa, Bear Grylls. Una ghiotta opportunità per ascoltare l’ultimo Dj Set prima del Festival di Sanremo.

Alla Serra di Civitanova Marche stasera “La Serra va a 2000”, live a cena con la splendida voce di Gloria Turrini, dopocena special guest in consolle Oyadi, talentuosa dj consigliata nientemeno che da Albertino. Fu proprio lei nel 2016 nella piazza centrale di Civitanova Marche a riscaldare il pubblico in occasione del memorabile DeeJay Time in Tour. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini. Al Brahma di Civitanova Marche domani Vida Loca, appuntamento con la One Night a base di Reggaeton, Hip Hop, Pop e Pop House. Sempre a Civitanova, al CalaMaretto, stasera Extravaganza, cena spettacolo con Drag Queen Show.

Noche Mamacita domani al Miami Club con musica R&B, Trap, Hip Hop, Reggaeton e Afro. Domani al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il nuovo format del venerdì sera. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.



Le altre feste



Al Nyx Club di Ancona stasera Zenit Party. Cena e Discoteca. Musica: trap, hit radio, reggaeton, urban, mashup. Dj’s: Chris Ulici e Bobhauss. Special guest: Kovac. Domani Hype, il party reggaeton, hip hop, latin house e urban hits. Domenica Single vs fidanzati. Dalle 16 alle 20, lo school party della domenica in collaborazione con tutte le scuole. In consolle: La Regina e Blitz. Alla Discoteca Luxury Porto San Giorgio domani la serata dal titolo Anomalie, il party techno. Al Jonathan di San Benedetto del Tronto “Energia”, il nuovo format del sabato sera.