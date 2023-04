Fine settimana che conduce direttamente alla Pasqua e offre anche un’extension del weekend che arriva fino alla Pasquetta. Partiamo dal BB Disco di Cupra Marittima. Stasera Easter Party. Special guest: Clara con il suo disco d’oro “Origami all’Alba”. Special Guest’s: Dimmish e Ben Kim. Dj’s: Andrea Mattioli, Dal e Droove. Domenica Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera, eccezionalmente di domenica. Torna per Pasquetta il Peté di Civitanova Marche. Special guest il sempre amatissimo Pierpaolo Pretelli nelle vesti di dj. Pranzo spettacolo con Alessandrino dj e staff One The Night.



Influencer e dj



Domani al Donoma di Civitanova special guest Oriana Marzoli, influencer e modella spagnola, che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7. Domenica invece Señorita, il party dedicato alla musica hiphop, rnb, reggaeton, moombahton, & latinhouse. Al Miù di Marotta domani Pasqua Miusicology, 6 dancefloors mentre domenica Pasqua 2023. Guest Il Pagante. Alla Serra di Civitanova Marche stasera come ogni venerdì “La Serra va a 2000”. Si parte dalla cena spettacolo cena spettacolo con i The Fuzzy Dice. Dopocena Guest dj Gianni Morri. Guest voice Faber. Resident dj: Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica pranzo di Pasqua e la sera Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini. Lunedì il pranzo di Pasquetta. Domani al Brahma di Civitanova Marche “Icona 2000” Easter edition. Domenica “Vida Loca”, la one night a base di reggaeton, hip hop, pop e pop house. Ancora domani alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, Pasqua 2023, 5 generi musicali e 3 sale aperte per farvi ballare sino all’alba. Al Miami Club di Monsano domani Pasqua Mamacita. Main room: Frankie di Palma Nich Mr Kevin Red room: Fabrizio Fattori Tium. Domenica va in scena lo School party di Pasqua. Invece al Mamamia di Senigallia domenica Random di Pasqua, una festa a caso.

Spettacoli e cene

Domenica al Luxury di Porto San Giorgio Anomalie Pasqua 2023 - Easter Night il Party LGBT delle Marche con lo staff Friendly Teekanne. Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il nuovo format del venerdì sera. Special guest: Dj Nicola Pigini e voice Axer. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino. Al Nyx Club di Ancona stasera Klandestino by Icon, il party con musica techno ed elettronica, easter edition. Domani Hype, il party reggaeton, hip hop, latin house e urban hits. Domenica Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Domani al Jonathan San Benedetto del Tronto cena spettacolo e dopocena. Due ambienti musicali. Special partner: lo staff Latinpower entertainment. Lunedì pranzo spettacolo di Pasquetta.