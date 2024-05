Enrico Mentana verso il Nove? Il gelo con La7 e il nuovo tg di Discovery: cosa sappiamo

Dopo la lite televisiva con Lilli Gruber, Enrico Mentana comincia a guardarsi intorno. Il direttore del Tg La7, in seguito alle polemiche dei giorni scorsi, si è limitato a commentare con un semplice «sottoscrivo» il comunicato diffuso dall'emittente in cui si esorta al «rispetto reciproco» fra colleghi e nei confronti dell'azienda. Il contratto di Mentana con La7 scade il 31 dicembre, ragion per cui dal 2025 sarebbe - in teoria - libero di firmare con un altro editore.

Mentana verso il Nove? Cosa sappiamo

Discovery, dal canto suo, sembra avere intenzione di aggiungere anche l'informazione alla sua offerta televisiva. Su questo fronte, al momento, l'emittente vanta una semplice collaborazione con Cnn, ma secondo voci sempre più insistenti Nove starebbe pensando di mettere su un vero e proprio Tg fatto in casa. E l'indiziato numero uno per raccogliere questa stimolante sfida è proprio Enrico Mentana, che seguirebbe così le orme di Fabio Fazio e Amadeus. Si tratta solo di voci, che il giornalista non ha mai voluto confermare, ma che potrebbero prendere quota verso fine anno.

Il comunicato

A maggior ragione alla luce di quello che è successo con Lilli Gruber.

Dopo un iniziale silenzio, oggi una nota di La7 ha cercato di riportare la pace tra i due giornalisti. «Su tutti i media La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra - si legge -. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti. Un'Azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio». Enrico Mentana ha commentato con un semplice «sottoscrivo» la nota sui social. E Lilli Gruber ha chiosato: «Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda».